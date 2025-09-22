Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 01:07

Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска на панихиде по Кирку

Daily Mail: Трамп на прощании с Кирком предложил Маску исправить ситуацию

Обложка © X / Tesla Owners Silicon Valley

Обложка © X / Tesla Owners Silicon Valley

Специалист по чтению по губам выяснила, о чём американский президент Дональд Трамп говорил с бизнесменом Илоном Маском на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно трансляции мероприятия, Трамп и Маск провели беседу и обменялись рукопожатиями, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился глава государства.

«Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: «Как дела?», когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться», сказано в материале СМИ.

Издание сообщает, что к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт, после чего республиканец предложил найти способ наладить ситуацию. Маск в ответ кивнул. Хозяин Белого дома приобнял предпринимателя и сказал, что скучал по нему.

«Как вам такое»: Трамп пообещал объявить в понедельник о победе над аутизмом
«Как вам такое»: Трамп пообещал объявить в понедельник о победе над аутизмом

Напомним, Дональд Трамп и Илон Маск встретились на панихиде по консервативному политику Чарли Кирку. В июне между президентом и предпринимателем произошла публичная ссора из-за бюджетного законопроекта Трампа. В результате американский лидер разорвал все связи с Маском, потерял из-за этого порядка миллиарда долларов и начал искать замену SpaceX.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar