Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска на панихиде по Кирку
Daily Mail: Трамп на прощании с Кирком предложил Маску исправить ситуацию
Обложка © X / Tesla Owners Silicon Valley
Специалист по чтению по губам выяснила, о чём американский президент Дональд Трамп говорил с бизнесменом Илоном Маском на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Согласно трансляции мероприятия, Трамп и Маск провели беседу и обменялись рукопожатиями, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился глава государства.
«Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: «Как дела?», когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться», — сказано в материале СМИ.
Издание сообщает, что к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт, после чего республиканец предложил найти способ наладить ситуацию. Маск в ответ кивнул. Хозяин Белого дома приобнял предпринимателя и сказал, что скучал по нему.
Напомним, Дональд Трамп и Илон Маск встретились на панихиде по консервативному политику Чарли Кирку. В июне между президентом и предпринимателем произошла публичная ссора из-за бюджетного законопроекта Трампа. В результате американский лидер разорвал все связи с Маском, потерял из-за этого порядка миллиарда долларов и начал искать замену SpaceX.