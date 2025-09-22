Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска на панихиде по Кирку

Специалист по чтению по губам выяснила, о чём американский президент Дональд Трамп говорил с бизнесменом Илоном Маском на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно трансляции мероприятия, Трамп и Маск провели беседу и обменялись рукопожатиями, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился глава государства.

«Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: «Как дела?», когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться», — сказано в материале СМИ.