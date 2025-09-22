В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до +27°C

В Москве 22 сентября ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, дневная температура достигнет 27 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днём воздух прогреется до 25–27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов. Местами порывы ветра могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм рт. ст.

В Московской области в этот день ожидаются показатели от 22 до 27 градусов тепла. В ночное время температура опустится до 11 градусов.