22 сентября, 04:51

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до +27°C

Обложка © Life.ru

В Москве 22 сентября ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, дневная температура достигнет 27 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днём воздух прогреется до 25–27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов. Местами порывы ветра могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм рт. ст.

В Московской области в этот день ожидаются показатели от 22 до 27 градусов тепла. В ночное время температура опустится до 11 градусов.

Метеоролог назвал дату окончания бабьего лета в европейской части России
А ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание после периода сухой и солнечной погоды. Основной пик похолодания придётся на пятницу, когда температура днём не превысит +13…15 градусов, а картину дополнят дожди.

