Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 06:03

Учёные выяснили, в каком возрасте наступают скачки старости

Учёные из Стэнфорда выяснили, что старение происходит скачками, а не постепенно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Американские генетики из Стэнфордского университета под руководством профессора Майкла Снайдера установили, что человеческий организм стареет не равномерно, а проходит через резкие «переломные» этапы. Исследование опубликовано на официальном сайте университета.

Исследование с участием более сотни добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет показало два ключевых возрастных рубежа. Первый наступает примерно в 44 года — в это время наиболее заметные изменения происходят в работе сердечно-сосудистой системы и в метаболизме кофеина и алкоголя.

Второй скачок фиксируется около 60 лет: он связан с перестройкой иммунной системы, углеводного обмена и функций почек. Учёные подчеркнули, что в оба этих периода также меняется состояние молекул, отвечающих за здоровье кожи и мышечной ткани.

Почему люди в СССР были здоровее без фитнеса — секреты, которые работают до сих пор
Почему люди в СССР были здоровее без фитнеса — секреты, которые работают до сих пор

А ранее учёные узнали, в каком году люди будут жить до 125 лет. Специалисты связывают такой рост с развитием медицины, внедрением инновационных технологий и популяризацией здорового образа жизни.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar