Учёные выяснили, в каком возрасте наступают скачки старости

Американские генетики из Стэнфордского университета под руководством профессора Майкла Снайдера установили, что человеческий организм стареет не равномерно, а проходит через резкие «переломные» этапы. Исследование опубликовано на официальном сайте университета.

Исследование с участием более сотни добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет показало два ключевых возрастных рубежа. Первый наступает примерно в 44 года — в это время наиболее заметные изменения происходят в работе сердечно-сосудистой системы и в метаболизме кофеина и алкоголя.

Второй скачок фиксируется около 60 лет: он связан с перестройкой иммунной системы, углеводного обмена и функций почек. Учёные подчеркнули, что в оба этих периода также меняется состояние молекул, отвечающих за здоровье кожи и мышечной ткани.