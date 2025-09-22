Российские военные отразили атаку украинских подразделений в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области , которые шли в наступление под воздействием наркотических веществ. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск «Восток» с позывным Тимоха.

«Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что атака была успешно отражена, наступавшие понесли потери и отступили. Боец предположил, что противник мог находиться под воздействием психотропных веществ, так как вёл себя неестественно и шёл в бой без страха.