22 сентября, 07:01

Индия увеличила экспорт мяса крупного рогатого скота в Россию в 33 раза

В июле 2025 года поставки мяса крупного рогатого скота из Индии в Россию достигли $21,2 млн, что в 33 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($640 тыс.). Данная информация следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.

Как передаёт РИА «Новости», общий объём индийского экспорта мяса в РФ за семь месяцев 2025 года составил $62,8 млн, увеличившись в 2,6 раза. Россия вошла в семёрку ключевых импортёров индийского мяса. Тройку лидеров возглавляют Вьетнам ($81 млн), Малайзия ($54 млн) и ОАЭ ($37 млн).

Ранее сообщалось, что Россия поставит рекорд по экспорту удобрений в Индию и Китай. Суммарно в эти две страны будет поставлено примерно 10 миллионов тонн продукции.

