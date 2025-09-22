Интервидение
22 сентября, 07:29

В Индонезии зафиксировали 21 извержение вулкана Левотоби на острове Флорес

Вулкан Левотоби Лаки-лаки на индонезийском острове Флорес. Обложка © magma.esdm.go.id

На индонезийском острове Флорес вулкан Левотоби за последние часы извергался не менее 21 раза. Пепел поднимался на 2 тыс. метров над кратером, угрожая местным жителям и туристам. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

«Произошло извержение G. Левотоби Лаки в понедельник, 22 сентября 2025 года, в 14:08 WITA. Высота столба извержения наблюдалась ± 800 м над вершиной. Было отмечено, что столб из пепла серый с густой интенсивностью на юго-западе и западе. Извержение было зафиксировано на сейсмографе с максимальной амплитудой 10,5 мм и продолжительностью 89 секунд», — говорится в сообщении на сайте о последнем извержении.

Пепел вулкана Левотоби с интенсивностью распространяется на запад и северо-запад. Вулкан со сдвоенной вершиной расположен в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой вершины Перемпуан.

Ранее на соседнем индонезийском острове Ява зафиксировали четыре извержения вулкана Семеру за сутки. Пепловые столбы поднимались на 800 метров над кратером, что составляет 4 476 метров над уровнем моря. Это создаёт серьёзную угрозу для авиации и местных жителей. Власти рекомендовали соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе трёх километров.

