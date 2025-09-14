Самый высокий вулкан на острове Ява за день извергался четыре раза
В Индонезии за сутки зафиксировали четыре извержения вулкана Семеру
На индонезийском острове Ява зафиксированы четыре извержения вулкана Семеру в течение суток, столбы пепла достигли высоты 800 метров над кратером. Об этом сообщает национальное информационное агентство Antara.
Высота пепловых выбросов составила 4 476 метров над уровнем моря, что представляет значительную опасность для авиации и местных жителей. Власти Индонезии рекомендовали местным жителям и туристам соблюдать крайнюю осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 километров.
Семеру, высота которого составляет 3 676 метров, является самым высоким вулканом на острове Ява и одним из наиболее активных в регионе.
На Гавайях также продолжается серия извержений вулкана Килауэа, где фонтаны лавы достигли высоты 30 метров. По данным Геологической службы США, это уже 31-е извержение с декабря 2024 года. Выброс магмы произошёл в пределах вершины кратера, что не представляет угрозы для жилых районов. В мае вулкан демонстрировал ещё более мощную активность — лавовые фонтаны поднимались на высоту свыше 300 метров, что стало одним из наиболее интенсивных эпизодов текущего цикла извержений.