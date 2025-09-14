Самый высокий вулкан на острове Ява за день извергался четыре раза

На индонезийском острове Ява зафиксированы четыре извержения вулкана Семеру в течение суток, столбы пепла достигли высоты 800 метров над кратером. Об этом сообщает национальное информационное агентство Antara.

Высота пепловых выбросов составила 4 476 метров над уровнем моря, что представляет значительную опасность для авиации и местных жителей. Власти Индонезии рекомендовали местным жителям и туристам соблюдать крайнюю осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 километров.

Семеру, высота которого составляет 3 676 метров, является самым высоким вулканом на острове Ява и одним из наиболее активных в регионе.