Огненный монстр на Гавайях выбросил фонтан лавы на высоту 300 метров
Гавайский вулкан Килауэа выбросил фонтан лавы на высоту более 300 метров
Извержение вулкана Килауэа. Обложка © ТАСС / Zuma
На Гавайях вулкан Килауэа (высота 1243 метра) выбросил фонтан лавы на высоту более 300 метров. Об этом сообщает портал Hawaii News со ссылкой на Геологическую службу США.
Это уже 23-й эпизод текущего извержения, которое началось 23 декабря. Предыдущий произошёл 16 мая и продлился 10 часов.
Килауэа (в переводе с гавайского «изрыгающий», «выплёскивающийся», сильно растекающийся) — активный щитовой вулкан на острове Гавайи. Большая часть вулкана входит в состав национального парка «Хавайи-Волкейнос». С 1912 года за активностью вулкана наблюдают учёные из Гавайской вулканической обсерватории.
Ранее сообщалось, что подводный вулкан Аксиал у берегов США готовится к извержению. Он находится в 480 км к западу от штата Орегон. Вулкан, высотой 1410 метров, расположен в зоне расхождения Тихоокеанской плиты и плиты Хуан-де-Фука.