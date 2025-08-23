Мессенджер MAX
23 августа, 12:03

Лава высотой 30 метров: На Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа

На Гавайях произошло новое извержение Килауэа, самого активного вулкана, с выбросом лавы на высоту около 30 метров. Об этом сообщило ABC News.

Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву на 30 метров. Видео © Х / PAGAN

Это уже 31-е извержение Килауэа с декабря 2024 года. В этот раз выброс магмы произошёл в пределах вершины кратера, угрозы для жилых домов не было. Также в мае вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту более 300 метров — по данным Геологической службы США, это стало одним из самых мощных эпизодов текущей серии извержений.

Камчатский вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту три километра
Камчатский вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту три километра

Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил новый столб пепла. 16 августа в 11:40 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел на 6,5 километров над уровнем моря. Мониторинг показал, что шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера.

Обложка © Х / PAGAN

Милена Скрипальщикова
