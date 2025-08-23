Лава высотой 30 метров: На Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло новое извержение Килауэа, самого активного вулкана, с выбросом лавы на высоту около 30 метров. Об этом сообщило ABC News.
Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву на 30 метров. Видео © Х / PAGAN
Это уже 31-е извержение Килауэа с декабря 2024 года. В этот раз выброс магмы произошёл в пределах вершины кратера, угрозы для жилых домов не было. Также в мае вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту более 300 метров — по данным Геологической службы США, это стало одним из самых мощных эпизодов текущей серии извержений.
Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил новый столб пепла. 16 августа в 11:40 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел на 6,5 километров над уровнем моря. Мониторинг показал, что шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера.
