Лава высотой 30 метров: На Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа

На Гавайях произошло новое извержение Килауэа, самого активного вулкана, с выбросом лавы на высоту около 30 метров. Об этом сообщило ABC News.

Это уже 31-е извержение Килауэа с декабря 2024 года. В этот раз выброс магмы произошёл в пределах вершины кратера, угрозы для жилых домов не было. Также в мае вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту более 300 метров — по данным Геологической службы США, это стало одним из самых мощных эпизодов текущей серии извержений.