В Удмуртии накрыли подпольную нарколабораторию в бане

В Удмуртии задержали двух жителей республики, которые организовали подпольную нарколабораторию в бане и занимались изготовлением мефедрона. Об инциденте сообщили в МВД РФ.

Правоохранители накрыли нарколабораторию в Удмуртии. Видео © Telegram / МВД по Удмуртской Республике

По данным следствия, 28-летний мужчина и 21-летняя девушка нашли в мессенджере объявление о заработке на производстве наркотиков. Куратор выделил им деньги на покупку участка с постройками, передал инструкции по изготовлению и сообщил координаты тайников с прекурсорами. Готовый мефедрон они распространяли посредством закладок.

Во время обысков полицейские изъяли свыше 1,3 килограмма наркотика, около 300 литров прекурсоров, реактивы, средства защиты и оборудование. Кроме того, под наблюдением оперативников оказался один из тайников, где удалось задержать наркокурьера — 18-летнюю приезжую из Татарстана.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты помещены в ИВС в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.