Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 07:47

Безуспешные попытки: ВСУ не смогли деблокировать свои окружённые группы на Харьковщине

РИАН: ВСУ не смогли деблокировать окружённые подразделения у Синельникова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинские войска дважды пытались деблокировать окружённые боевые группы 57-й и 127-й бригад у Синельниково на Харьковском направлении, но не добились успеха. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«За сутки противник дважды пытался деблокировать окружённые в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел», — говорится в сообщении.

Противник отступил на исходные позиции, понеся потери.

Комбриг ВСУ отправил бойцов на убой, а сам поехал на праздник в Харьков
Комбриг ВСУ отправил бойцов на убой, а сам поехал на праздник в Харьков

Ранее сообщалось, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ численностью до роты оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области. Попытки контратаки со стороны ВСУ оказались неэффективными, и ситуация для них остаётся напряжённой.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar