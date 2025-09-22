Украинские войска дважды пытались деблокировать окружённые боевые группы 57-й и 127-й бригад у Синельниково на Харьковском направлении, но не добились успеха. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«За сутки противник дважды пытался деблокировать окружённые в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел», — говорится в сообщении.

Противник отступил на исходные позиции, понеся потери.