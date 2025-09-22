«Подарок Москве»: Стармера обвинили в политике, которая выгодна России
Daily Express: Британия делает подарок России и Китаю, ослабив свою роль в ООН
Британия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad
Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером делает «подарок Китаю и России», ослабляя влияние страны в ООН. Об этом сообщает таблоид Daily Express со ссылкой на отчёт межпартийного комитета по иностранным делам.
В материале издания подчёркивается, что сокращение финансирования Министерства иностранных дел Великобритании вызывает растущую тревогу среди парламентариев. Законодатели предупреждают, что бюджетные ограничения ведут к систематическому снижению влияния Соединённого Королевства в Организации Объединённых Наций, что объективно усиливает позиции Пекина и Москвы в международных институтах.
«Они (Парламентарии. — Прим. Life.ru) хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей», — отмечается в статье.
Парламентарии призвали Стармера пересмотреть внешнеполитический курс, чтобы не допустить дальнейшего снижения роли страны в международных организациях.
Напомним, что по инициативе американского лидера Дональда Трампа Штаты намерены оказать давление на страны G7 с целью введения повышенных пошлин в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Задача этой инициативы заключается в стремлении США побудить Россию к участию в мирных переговорах с Украиной.