22 сентября, 08:04

«Подарок Москве»: Стармера обвинили в политике, которая выгодна России

Daily Express: Британия делает подарок России и Китаю, ослабив свою роль в ООН

Британия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером делает «подарок Китаю и России», ослабляя влияние страны в ООН. Об этом сообщает таблоид Daily Express со ссылкой на отчёт межпартийного комитета по иностранным делам.

В материале издания подчёркивается, что сокращение финансирования Министерства иностранных дел Великобритании вызывает растущую тревогу среди парламентариев. Законодатели предупреждают, что бюджетные ограничения ведут к систематическому снижению влияния Соединённого Королевства в Организации Объединённых Наций, что объективно усиливает позиции Пекина и Москвы в международных институтах.

«Они (Парламентарии. — Прим. Life.ru) хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей», — отмечается в статье.

Парламентарии призвали Стармера пересмотреть внешнеполитический курс, чтобы не допустить дальнейшего снижения роли страны в международных организациях.

Напомним, что по инициативе американского лидера Дональда Трампа Штаты намерены оказать давление на страны G7 с целью введения повышенных пошлин в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Задача этой инициативы заключается в стремлении США побудить Россию к участию в мирных переговорах с Украиной.

Алиса Хуссаин
    avatar