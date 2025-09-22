Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером делает «подарок Китаю и России», ослабляя влияние страны в ООН. Об этом сообщает таблоид Daily Express со ссылкой на отчёт межпартийного комитета по иностранным делам.

В материале издания подчёркивается, что сокращение финансирования Министерства иностранных дел Великобритании вызывает растущую тревогу среди парламентариев. Законодатели предупреждают, что бюджетные ограничения ведут к систематическому снижению влияния Соединённого Королевства в Организации Объединённых Наций, что объективно усиливает позиции Пекина и Москвы в международных институтах.

«Они (Парламентарии. — Прим. Life.ru) хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей», — отмечается в статье.

Парламентарии призвали Стармера пересмотреть внешнеполитический курс, чтобы не допустить дальнейшего снижения роли страны в международных организациях.