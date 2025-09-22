Интервидение
22 сентября, 08:00

Украинский дрон-матка сбросил беспилотники в курском приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Украинский дрон-матка осуществил сброс боеприпасов в приграничной зоне Курской области. Об этом в социальных сетях сообщил военкор Дмитрий Кулько.

«Такие ударные FPV-дроны размером с ладонь ВСУшники подвешивают к БПЛА-самолёту, так называемой, «матке», и с её помощью забрасывают на большое расстояние в курском приграничье», — пояснил военкор.

Он также уточнил, что ранее аналогичные системы уже применялись украинской стороной для ударов по энергообъектам и транспортным узлам.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников над регионами России
А накануне в результате атаки украинского дрона по Курской области погибла 18-летняя девушка. Местная жительница ехала на мопеде, когда её начал преследовать вражеский беспилотник.

Мария Любицкая
