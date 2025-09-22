Интервидение
22 сентября, 08:56

Делай вдох! Отдыхающие на пляже в Адлере вернули тонувшего мужчину с того света

В Адлере посетители пляжа самостоятельно откачали тонувшего мужчину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

На пляже «Дельфин-2» в Адлере посетители самостоятельно оказали экстренную помощь мужчине, которого вытащили из воды без признаков жизни. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

Посетители пляжа оказывают первую помощь мужчине. Видео © Telegram / «ЧП Сочи»

В течение 20 минут очевидцы самостоятельно проводили сердечно-легочную реанимацию, что позволило вернуть пострадавшего к жизни до прибытия медиков. Прибывшая по вызову скорая помощь продолжила оказывать помощь и госпитализировала мужчину.

Пять отчаянных отдыхающих погибли во время купания в штормящем море в Крыму
А ранее Life.ru писал о пожилой женщине, которая внезапно скончалась во время отдыха на пляже в Сочи. Посетители и врачи не успели прийти ей на помощь.

