Делай вдох! Отдыхающие на пляже в Адлере вернули тонувшего мужчину с того света

На пляже «Дельфин-2» в Адлере посетители самостоятельно оказали экстренную помощь мужчине, которого вытащили из воды без признаков жизни. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

Посетители пляжа оказывают первую помощь мужчине. Видео © Telegram / «ЧП Сочи»

В течение 20 минут очевидцы самостоятельно проводили сердечно-легочную реанимацию, что позволило вернуть пострадавшего к жизни до прибытия медиков. Прибывшая по вызову скорая помощь продолжила оказывать помощь и госпитализировала мужчину.