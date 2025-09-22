Делай вдох! Отдыхающие на пляже в Адлере вернули тонувшего мужчину с того света
На пляже «Дельфин-2» в Адлере посетители самостоятельно оказали экстренную помощь мужчине, которого вытащили из воды без признаков жизни. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».
Посетители пляжа оказывают первую помощь мужчине. Видео © Telegram / «ЧП Сочи»
В течение 20 минут очевидцы самостоятельно проводили сердечно-легочную реанимацию, что позволило вернуть пострадавшего к жизни до прибытия медиков. Прибывшая по вызову скорая помощь продолжила оказывать помощь и госпитализировала мужчину.
