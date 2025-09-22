Интервидение
22 сентября, 08:58

Время разбивать копилки: В России стартовала «Монетная неделя»

ЦБ объявил о старте в России Монетной недели

Обложка © Life.ru

С 22 сентября по 4 октября 2025 года в России пройдёт общероссийская акция «Монетная неделя», в ходе которой граждане смогут бесплатно обменять накопившиеся монеты на банкноты. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России в своём официальном Telegram-канале.

В рамках акции обмен монет на бумажные деньги будет доступен в отделениях банков-участников и крупных торговых сетях по всей стране. Как уточняет ЦБ, участники акции также смогут внести монеты на свои банковские счета без комиссии.

По данным регулятора, в текущей акции участвуют около 4 тысяч банковских отделений и 15 тысяч торговых точек, расположенных в 3 тысячах населённых пунктов. Полный список участников и условия проведения акции доступны на специализированном сайте монетнаянеделя.рф.

Центробанк отмечает успешный опыт предыдущей аналогичной акции, прошедшей в апреле 2025 года, когда жители страны вернули в оборот более 51 миллиона монет на общую сумму 242 миллиона рублей. Мероприятие направлено на оптимизацию денежного обращения и повышение удобства использования наличных денег для граждан.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) опроверг сообщения о наличии изображения дьявола на банкноте номиналом 50 евро. Представители регулятора заявили, что подобные образы могут случайно возникать при сгибании купюр и не являются частью официального дизайна. В заявлении банка подчёркивается отсутствие намеренно размещенных «тайных» изображений на банкнотах.

