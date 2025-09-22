Тома Холланда увезли в больницу прямо со съёмок «Человека-паука»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tomholland2013
Британский актёр Том Холланд получил лёгкое сотрясение мозга на съёмках фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Работа над фильмом временно остановлена, сообщает Daily Mail.
По информации приближённого источника, актёр взял временный перерыв. Ожидается, что он скоро вернётся к работе. Инцидент произошёл в пятницу, 19 сентября, во время выполнения трюка в Глазго.
Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» предварительно назначена на 31 июля 2026 года. В это же время должна выйти и другая не менее ожидаемая кинолента — эпическая адаптация поэмы Гомера, показ которой запланирован на 17 июля 2026 года. В главной роли выступит Мэтт Дэймон. Вместе с ним на экране появятся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.