22 сентября, 08:56

Тома Холланда увезли в больницу прямо со съёмок «Человека-паука»

DM: Том Холланд попал в больницу после неудачного трюка на съёмках Человека-паука

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tomholland2013

Британский актёр Том Холланд получил лёгкое сотрясение мозга на съёмках фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Работа над фильмом временно остановлена, сообщает Daily Mail.

По информации приближённого источника, актёр взял временный перерыв. Ожидается, что он скоро вернётся к работе. Инцидент произошёл в пятницу, 19 сентября, во время выполнения трюка в Глазго.
Новую картину Кристофера Нолана Одиссея сняли всего за полгода
Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» предварительно назначена на 31 июля 2026 года. В это же время должна выйти и другая не менее ожидаемая кинолента — эпическая адаптация поэмы Гомера, показ которой запланирован на 17 июля 2026 года. В главной роли выступит Мэтт Дэймон. Вместе с ним на экране появятся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Том Холланд
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
