Вдалеке от политики: Найдено роскошное убежище Умерова на побережье Атлантики

Семья экс-министра обороны Украины, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова проживает в элитном комплексе во Флориде, причём сам политик регулярно посещает это место. Об этом пишет газета «Известия».

Дом Умерова во Флориде. Видео © Telegram / IZ.RU

Корреспондент газеты отметил, что резиденция расположена в уединённой прибрежной зоне, где практически отсутствуют туристы и отдыхают преимущественно местные жители. На подземном паркинге жилого комплекса зафиксированы автомобили премиум-класса, включая Cybertruck от Tesla.

«Людей здесь очень мало, хотя это первая линия. Туристов нет, в основном отдыхают только местные. Вообще место очень уединённое, вдалеке от новостей и политики», — добавил журналист.

По информации сотрудницы ресепшена, сам Умеров регулярно бывает в этом месте. Комплекс закрытый и предназначен для обеспеченных людей.