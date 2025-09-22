Вдалеке от политики: Найдено роскошное убежище Умерова на побережье Атлантики
Известия показали элитный ЖК во Флориде, где живёт семья секретаря СНБО Умерова
Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Семья экс-министра обороны Украины, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова проживает в элитном комплексе во Флориде, причём сам политик регулярно посещает это место. Об этом пишет газета «Известия».
Дом Умерова во Флориде. Видео © Telegram / IZ.RU
Корреспондент газеты отметил, что резиденция расположена в уединённой прибрежной зоне, где практически отсутствуют туристы и отдыхают преимущественно местные жители. На подземном паркинге жилого комплекса зафиксированы автомобили премиум-класса, включая Cybertruck от Tesla.
«Людей здесь очень мало, хотя это первая линия. Туристов нет, в основном отдыхают только местные. Вообще место очень уединённое, вдалеке от новостей и политики», — добавил журналист.
По информации сотрудницы ресепшена, сам Умеров регулярно бывает в этом месте. Комплекс закрытый и предназначен для обеспеченных людей.
Напомним, на днях у семьи Рустема Умерова нашли восемь роскошных объектов недвижимости в Соединённых Штатах — три квартиры во Флориде, ещё одну в Нью-Йорке и четыре особняка под Майами. В СНБО отказались от комментариев, объяснив это необходимостью обеспечивать безопасность родных чиновника, отметив лишь, что часть из перечисленного жилья ни Умеровым, ни его родственниками уже не используется.