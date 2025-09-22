Интервидение
22 сентября, 09:13

Вдалеке от политики: Найдено роскошное убежище Умерова на побережье Атлантики

Известия показали элитный ЖК во Флориде, где живёт семья секретаря СНБО Умерова

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Семья экс-министра обороны Украины, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова проживает в элитном комплексе во Флориде, причём сам политик регулярно посещает это место. Об этом пишет газета «Известия».

Дом Умерова во Флориде. Видео © Telegram / IZ.RU

Корреспондент газеты отметил, что резиденция расположена в уединённой прибрежной зоне, где практически отсутствуют туристы и отдыхают преимущественно местные жители. На подземном паркинге жилого комплекса зафиксированы автомобили премиум-класса, включая Cybertruck от Tesla.

«Людей здесь очень мало, хотя это первая линия. Туристов нет, в основном отдыхают только местные. Вообще место очень уединённое, вдалеке от новостей и политики», — добавил журналист.

По информации сотрудницы ресепшена, сам Умеров регулярно бывает в этом месте. Комплекс закрытый и предназначен для обеспеченных людей.

Умеров заявил, что Россия и Украина заморозили переговоры о завершении конфликта
Напомним, на днях у семьи Рустема Умерова нашли восемь роскошных объектов недвижимости в Соединённых Штатах — три квартиры во Флориде, ещё одну в Нью-Йорке и четыре особняка под Майами. В СНБО отказались от комментариев, объяснив это необходимостью обеспечивать безопасность родных чиновника, отметив лишь, что часть из перечисленного жилья ни Умеровым, ни его родственниками уже не используется.

