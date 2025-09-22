Верещук: На Украине готовятся к приёму беженцев, которых лишили выплат в Польше
Обложка © ТАСС / АР
На Украине готовят временное жильё, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь для граждан, которые вернутся из Польши после отмены выплат неработающим украинцам. Об этом заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук.
«Мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жильё, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства», — сказала она.
Решение подготовить поддержку связано с принятым 12 сентября законопроектом польского Сейма, согласно которому неработающие иностранцы, включая граждан Украины, лишаются права на социальные выплаты.
Ранее Сейм Польши принял закон, который ужесточает правила выплаты социальных пособий иностранцам, включая украинских беженцев. За законопроект проголосовали 227 депутатов, 194 выступили против, семеро воздержались. Документ разработали после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на поправки, которые позволяли получать выплату «800+» — 800 злотых (около 200 долларов) ежемесячно на каждого ребёнка.