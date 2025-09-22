Верещук: На Украине готовятся к приёму беженцев, которых лишили выплат в Польше

На Украине готовят временное жильё, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь для граждан, которые вернутся из Польши после отмены выплат неработающим украинцам. Об этом заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук.

«Мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жильё, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства», — сказала она.

Решение подготовить поддержку связано с принятым 12 сентября законопроектом польского Сейма, согласно которому неработающие иностранцы, включая граждан Украины, лишаются права на социальные выплаты.