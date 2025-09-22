Интервидение
22 сентября, 09:18

Полиция Нидерландов застрелила подростка в McDonald's на глазах у детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maian Vivier

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка в муниципалитете Капелле-ан-ден-Эйссел, расположенном недалеко от Роттердама. Инцидент произошёл в воскресенье в ресторане McDonald's, где присутствовали многочисленные свидетели, включая малолетних детей. Об этом сообщил мэр населённого пункта, в котором произошла трагедия, Джуст Манусама.

Предварительно, подросток якобы укрожал владельцу велосипеда. Парень направил на мужчину пистолет, чтобы украсть его транспортное средство. Манусама подтвердил трагический исход и призвал общественность избегать поспешных выводов до завершения официального расследования.

«Только тогда можно будет делать выводы. Поэтому я призываю всех не строить догадки и дождаться результатов расследования», — заявил градоначальник.

Мэр выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего и признал травмирующее воздействие инцидента на очевидцев, особенно детей, которые стали свидетелями этого ужасного события.

Ресторан McDonald's, где произошла стрельба, будет оставаться закрытым до завершения всех следственных действий. Представитель сети подтвердил полное сотрудничество с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Австрии мать оставила троих детей гореть заживо в доме и ушла гулять с любовником. Трагедия произошла 8 сентября 2024 года, когда в пожаре погибли две маленькие девочки: Изабель (5 лет) и Ливия (2 года). Трёхлетней Кале чудом удалось выжить. Под следствием оказалась 25-летняя Шаня Ли, которая вместе со своим любовником покинула дом незадолго до возгорания, оставив там малышей.

Алиса Хуссаин
