Полиция Нидерландов застрелила подростка в McDonald's на глазах у детей

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка в муниципалитете Капелле-ан-ден-Эйссел, расположенном недалеко от Роттердама. Инцидент произошёл в воскресенье в ресторане McDonald's, где присутствовали многочисленные свидетели, включая малолетних детей. Об этом сообщил мэр населённого пункта, в котором произошла трагедия, Джуст Манусама.

Предварительно, подросток якобы укрожал владельцу велосипеда. Парень направил на мужчину пистолет, чтобы украсть его транспортное средство. Манусама подтвердил трагический исход и призвал общественность избегать поспешных выводов до завершения официального расследования.

«Только тогда можно будет делать выводы. Поэтому я призываю всех не строить догадки и дождаться результатов расследования», — заявил градоначальник.

Мэр выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего и признал травмирующее воздействие инцидента на очевидцев, особенно детей, которые стали свидетелями этого ужасного события.

Ресторан McDonald's, где произошла стрельба, будет оставаться закрытым до завершения всех следственных действий. Представитель сети подтвердил полное сотрудничество с правоохранительными органами.