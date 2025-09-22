Золото обновило исторический рекорд, достигнув $3750 за унцию

Цена фьючерса на золото достигла нового рекордного уровня, впервые преодолев отметку в $3750. Информация об этом опубликована на сайте биржи Comex.

Ранее Life.ru рассказывал, куда выгоднее вложить деньги после падения ставок. Эксперт отметила, что ориентировочно через год проценты на вклады значительно снизятся. По ёё словам, тем, кто не хочет упускать выгоду, следует вложиться в облигации. Основным преимуществом такой стратегии является низкий риск.