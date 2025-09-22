Золото обновило исторический рекорд, достигнув $3750 за унцию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksiy Mark
Цена фьючерса на золото достигла нового рекордного уровня, впервые преодолев отметку в $3750. Информация об этом опубликована на сайте биржи Comex.
К 09:44 по московскому времени золото стоило $3751,4 за тройскую унцию, показав рост на 0,54%. Через пять минут цена продолжила расти, достигнув $3753,4 за унцию, что составило уже 0,6% прироста.
