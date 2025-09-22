Интервидение
22 сентября, 09:03

Золото обновило исторический рекорд, достигнув $3750 за унцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksiy Mark

Цена фьючерса на золото достигла нового рекордного уровня, впервые преодолев отметку в $3750. Информация об этом опубликована на сайте биржи Comex.

К 09:44 по московскому времени золото стоило $3751,4 за тройскую унцию, показав рост на 0,54%. Через пять минут цена продолжила расти, достигнув $3753,4 за унцию, что составило уже 0,6% прироста.
Грязные деньги: Какие заразы живут на бумажных купюрах и монетах
Ранее Life.ru рассказывал, куда выгоднее вложить деньги после падения ставок. Эксперт отметила, что ориентировочно через год проценты на вклады значительно снизятся. По ёё словам, тем, кто не хочет упускать выгоду, следует вложиться в облигации. Основным преимуществом такой стратегии является низкий риск.

Наталья Демьянова
