Столичные хирурги вернули на место сердце 11-летнему мальчику с редкой аномалией

В Москве хирурги провели уникальную операцию 11-летнему школьнику с врождённой деформацией грудной клетки, буквально поставив его сердце на место. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Мальчик страдал от редкой воронкообразной деформации, которая сместила его сердце в левую сторону и сократила расстояние между грудиной и позвоночником до 3 см при норме в 15 см. Патология вызывала не только физический и психологический дискомфорт, но и серьёзно угрожала здоровью: жизненная ёмкость легких сократилась до 50%, появились одышка, слабость и постоянная усталость.

Мальчик до и после операции. Фото © Telegram / Московская медицина

«Вследствие врождённой дисплазии развивается состояние, при котором отмечается активный рост хрящей между ребрами и грудиной», — пояснил хирург Детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского Владимир Гацуцын.

Хирурги выполнили сложнейшую коррекцию: установили две специальные пластины, которые выправили грудную клетку и позволили сердцу вернуться в нормальное положение. Уже на третий день после операции пациент смог выйти на прогулку, а при выписке признался, что больше не стесняется своей внешности и не будет прятаться под бесформенной одеждой.