В Балашихе пьяный водитель протаранил несколько машин и угрожал полицейским

В подмосковной Балашихе пьяный водитель протаранил несколько чужих машин во дворе дома и угрожал сотрудникам полиции. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС, находясь за рулём Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с припаркованным полуприцепом. Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило в сторону. В результате ДТП 22-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.