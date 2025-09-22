Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:35

В Балашихе пьяный водитель протаранил несколько машин и угрожал полицейским

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В подмосковной Балашихе пьяный водитель протаранил несколько чужих машин во дворе дома и угрожал сотрудникам полиции. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произощёл 21 сентября на улице Третьяка микрорайона Авиаторов. Установлено, что пьяный 33-летний водитель «ВАЗа» врезался в две припаркованные машины. К счастью, никто не пострадал. Мужчина вёл себя агрессивно и не подчинялся требованиям полиции, поэтому к нему пришлось применить силу и спецсредства. После этого его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

«В отношении правонарушителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении полиции.

Жуткая авария с автобусом на трассе М-5 унесла жизни сразу трёх молодых ребят
Жуткая авария с автобусом на трассе М-5 унесла жизни сразу трёх молодых ребят

Ранее в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС, находясь за рулём Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с припаркованным полуприцепом. Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило в сторону. В результате ДТП 22-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar