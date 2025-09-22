В Балашихе пьяный водитель протаранил несколько машин и угрожал полицейским
В подмосковной Балашихе пьяный водитель протаранил несколько чужих машин во дворе дома и угрожал сотрудникам полиции. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произощёл 21 сентября на улице Третьяка микрорайона Авиаторов. Установлено, что пьяный 33-летний водитель «ВАЗа» врезался в две припаркованные машины. К счастью, никто не пострадал. Мужчина вёл себя агрессивно и не подчинялся требованиям полиции, поэтому к нему пришлось применить силу и спецсредства. После этого его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
«В отношении правонарушителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении полиции.
Ранее в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС, находясь за рулём Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с припаркованным полуприцепом. Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило в сторону. В результате ДТП 22-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.