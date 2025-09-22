Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:45
8158

Кремль анонсировал важное заявление Путина

Песков: Путин сделает ряд важных заявлений на совещании с Совбезом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 сентября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как ожидается, глава государства сделает ряд важных заявлений.

«Ожидаем, что на опреативном зседании Путин сделает ряд важных заявлений», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совещание состоится после 14.30 мск.

«Наперекор всему»: В США отдали Путину победу в «Третьей мировой»
«Наперекор всему»: В США отдали Путину победу в «Третьей мировой»

А ранее в Кремле сообщили, что ведут подготовку к ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. «Прямая линия» традиционно запланирована на декабрь 2025 года и снова будет объединена с большой пресс-конференцией.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar