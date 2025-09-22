Кремль анонсировал важное заявление Путина
Песков: Путин сделает ряд важных заявлений на совещании с Совбезом
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 сентября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как ожидается, глава государства сделает ряд важных заявлений.
«Ожидаем, что на опреативном зседании Путин сделает ряд важных заявлений», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Совещание состоится после 14.30 мск.
А ранее в Кремле сообщили, что ведут подготовку к ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. «Прямая линия» традиционно запланирована на декабрь 2025 года и снова будет объединена с большой пресс-конференцией.