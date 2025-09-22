Песков рассказал об отношении Путина к конкурсу Интервидение

Президент России Владимир Путин считает крайне важным международный музыкальный конкурс Интервидение, который прошёл на выходных в РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придаёт очень большое значение», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он отметил высочайший уровень организации, логистики и блистательный творческий уровень, подчеркнув, что Россия умеет проводить подобные мероприятия.

