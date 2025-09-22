Песков рассказал об отношении Путина к конкурсу Интервидение
Песков: Путин придаёт большое значение проведению Интервидения
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин считает крайне важным международный музыкальный конкурс Интервидение, который прошёл на выходных в РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придаёт очень большое значение», — подчеркнул представитель Кремля.
Также он отметил высочайший уровень организации, логистики и блистательный творческий уровень, подчеркнув, что Россия умеет проводить подобные мероприятия.
Напомним, 20 сентября состоялся международный музыкальный конкурс Интервидение. В нём приняли участие исполнители из более чем 20 стран. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». При этом он попросил жюри не оценивать его выступление. Победу в конкурсе одержал представитель Вьетнама — Дык Фук. В следующем году Интервидение пройдёт в Саудовской Аравии.