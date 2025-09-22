Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 10:28

Эрдоган отреагировал на идею создания союза Турции, России и Китая

Эрдоган заявил, что не до конца знаком с идеей создания союза Турции, РФ и КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не очень хорошо знаком с инициативой лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможном союзе с Россией и Китаем для борьбы с угрозами в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше», – сказал он.

Лидер турецкой партии Бахчели выступил с инициативой создания стратегического союза между Турцией, Россией и Китаем. По его словам, такой альянс призван стать противовесом «коалиции зла», в которую входят США и Израиль. Бахчели убеждён, что Израиль представляет собой непосредственную угрозу для безопасности Турции и стабильности в регионе, и поэтому необходимо детально проанализировать все возможные варианты дальнейшего развития ситуации.

«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла
«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о месте России в союзе с Китаем и Индией. Разговор касался ставшей вирусной картинки, на которой символ РФ медведь запечатлён вместе с китайской пандой и бенгальским тигром.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Турция
  • Россия
  • кнр
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar