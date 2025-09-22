Эрдоган отреагировал на идею создания союза Турции, России и Китая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не очень хорошо знаком с инициативой лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможном союзе с Россией и Китаем для борьбы с угрозами в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше», – сказал он.

Лидер турецкой партии Бахчели выступил с инициативой создания стратегического союза между Турцией, Россией и Китаем. По его словам, такой альянс призван стать противовесом «коалиции зла», в которую входят США и Израиль. Бахчели убеждён, что Израиль представляет собой непосредственную угрозу для безопасности Турции и стабильности в регионе, и поэтому необходимо детально проанализировать все возможные варианты дальнейшего развития ситуации.