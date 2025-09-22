В Сети появились фото директора Одесского зоопарка в образе русалки

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в клипе в костюме русалки. Об этом сообщает «Страна.ua».

Обложка © «Страна.ua»

По информации издания, подобное перевоплощение потребовалось Белякову для участия в съёмках музыкального клипа. Ранее руководитель зоопарка уже неоднократно устраивал подобные акции. В частности, он примерял на себя образы козла, крысы, обезьяны и петуха, чтобы оригинально поздравить горожан с наступающим Новым годом. Кроме того, однажды он надел костюм слона, чтобы отметить день рождения слонихи, проживающей в зоопарке.

Примечательно, что информация о появлении Белякова в образе русалки уже распространялась в Сети в июле этого года. Тогда директор зоопарка не подтвердил своего участия, заявив, что на видео был просто похожий мужчина. Теперь же остаётся неясным, является ли новая публикация фейком, или же тогда Белякову настолько понравился чужой ролик, что он решил повторить этот образ. Не исключено, что наряжаться русалкой — это его тайная страсть, которая вдруг стала явью.