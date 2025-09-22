Российские силы ПВО за сутки сбили 7 авиабомб и 339 беспилотников ВСУ

В течение последних суток российские средства ПВО успешно перехватили семь авиационных бомб, две ракеты от системы HIMARS и 339 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

А ранее на Украине заявили о крупнейшей российской атаке по военным объектам в Запорожской области и других регионах с применением ФАБ-500. Целями ударов стали воинская часть в районе Степногорска, аэропорт «Борисполь» в Киеве, а также объекты в Чугуеве (Харьковская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область).