«Ценится не только опыт»: Эксперт раскрыла неожиданные тренды на рынке труда вместе с ростом зарплат курьеров

Резкий рост зарплат курьеров на 38% свидетельствует о формировании новых трендов на российском рынке труда. Об этом Life.ru рассказала учредитель HR-агентства «Нанято», карьерный консультант Зилина Султанова в беседе с Life.ru.

Рост зарплат курьеров на 38% — яркий и очевидный индикатор глубокого дефицита рабочих профессий. Такой значительный скачок зарплат свидетельствует о необходимости привлечения и удержания работников в сферах, где спрос на услуги вырос особенно сильно, например в области доставки и логистики. Зилина Султанова Учредитель HR-агентства «Нанято», карьерный консультант

По её словам, современное рыночное состояние демонстрирует парадоксальную ситуацию. Представители так называемых синих воротничков оказываются в привилегированном положении благодаря острому дефициту кадров. При этом квалифицированные офисные специалисты сталкиваются с беспрецедентной конкуренцией за вакантные позиции.

Эксперт объяснила образование данного «раскола» несколькими причинами. Среди наиболее значимых — устойчивый дефицит рабочей силы в сферах, связанных с физическим трудом, активная цифровизация и автоматизация бизнес-процессов. Она также выделяет кардинальное изменение требований современных работников. Многие ищут стабильности, понятных условий и социальных гарантий.

«В то же время на рынке труда наблюдаются новые тенденции. Среди них — повышенный спрос на гибкие формы занятости и микрозадачи, что особенно заметно в молодёжной аудитории и у людей в возрасте 40+. Эти группы всё чаще выбирают подработки, совмещают несколько проектов и считают это нормой. Их привлекает возможность гибкого графика, возможность работать удалённо и контроль над собственным временем», — подчеркнула Султанова.

Помимо того, наблюдается рост интереса к программам внутреннего обучения и развития сотрудников. Эта тенденция напрямую связана с тем, что нанять квалифицированных специалистов на открытом рынке труда становится всё труднее. Такой подход позволяет формировать устойчивый кадровый резерв и повышать мобильность внутри компании.

«Технологические инновации, способность быстро адаптироваться к переменам и постоянно обучаться становятся ключевыми конкурентными преимуществами для сотрудников. На современном рынке труда ценится не только профессиональный опыт, но и гибкость мышления, умение быстро осваивать новые инструменты и методы работы», — отметила карьерный консультант.

Эксперт заключила, что рынок труда меняется очень быстро, что требует от работодателя и соискателя гибкости, инновационного подхода и постоянного обучения. Требования участников рынка трансформируются, поэтому преимущества получат те, кто сможет быстро адаптироваться к нынешней динамике и освоить новые навыки.

Напомним, что за год зарплаты курьеров выросли на 38% в Москве. С начала осени число вакансий в сфере доставки выросло на 17%. По словам аналитиков, зарплата курьера в среднем составляет 132 тысячи рублей. При этом специалисты с высшим образованием могут рассчитывать на 116 тысяч, а квалифицированные работники без высшего образования — 100 тысяч.