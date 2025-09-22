Интервидение
22 сентября, 13:03

Мел Гибсон предложил священнику из Грузии написать музыку к сиквелу «Страстей Христовых» и получил отказ

Схиархимандрит Серафим отказался от предложения Гибсона написать музыку к фильму

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина, © ТАСС / АР

Знаменитый голливудский режиссёр Мел Гибсон обратился к схиархимандриту Серафиму (Бит-Хариби) с предложением поучаствовать в работе над саундтреком для сиквела нашумевшего фильма «Страсти Христовы». О неожиданном предложении сообщил сам священнослужитель в своём блоге в сети.

Духовник православной ассирийской общины отказался от сотрудничества с кинематографистом, не раскрыв мотивов своего решения. Бит-Хариби широко известен за пределами Грузии, а в его монастырь Тринадцати Святых Ассирийских Отцов в селе Канда ежегодно стекаются паломники со всего мира. Верующие приезжают, чтобы услышать богослужение и песнопения на арамейском языке, которым монах владеет с детства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мела Гибсона застукали с пачкой снюса на священной горе Афон. Режиссёр положил коробочку в нагрудный карман полупрозрачной рубашки и разгуливал в таком виде по святыне. Актёр также не постеснялся принять участие в богослужениях и посетить уединённые кельи.

Вероника Бакумченко
