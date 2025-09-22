Дрессировщик-телезвезда погиб в результате нападения тигра

Знаменитый дрессировщик Райан Исли, ставший известным благодаря документальному сериалу «Король тигров», погиб в результате нападения хищника в американском штате Оклахома. Трагический инцидент произошёл в заповеднике «Гроулер Пайнс», о чём сообщило издание New York Post.

Райан Исли. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ryan Easley

«Эта трагедия — болезненное напоминание о красоте и непредсказуемости мира природы. Райан осознавал эти риски — не из-за безрассудства, а из-за любви. Животные, о которых он заботился, были для него не просто животными, а существами, с которыми у него была связь, основанная на уважении, ежедневной заботе и любви», — говорится в официальном заявлении заповедника.

После происшествия заповедник отменил все экскурсии и встречи с посетителями на неопределенный срок. Коллеги характеризовали Исли как страстного защитника дикой природы.

Точные обстоятельства трагичного инцидента в настоящее время устанавливаются.

К слову, известность к дрессировщику пришла после участия в документальном сериале Netflix «Король тигров» (2020), где он выкупил всех тигров у Джо Экзотика и организовал турне «Покажи мне тигров».