Дрессировщик-телезвезда погиб в результате нападения тигра
NYP: Дрессировщик Райан Исли погиб в результате нападения тигра в США
Райан Исли. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ryan Easley
Знаменитый дрессировщик Райан Исли, ставший известным благодаря документальному сериалу «Король тигров», погиб в результате нападения хищника в американском штате Оклахома. Трагический инцидент произошёл в заповеднике «Гроулер Пайнс», о чём сообщило издание New York Post.
«Эта трагедия — болезненное напоминание о красоте и непредсказуемости мира природы. Райан осознавал эти риски — не из-за безрассудства, а из-за любви. Животные, о которых он заботился, были для него не просто животными, а существами, с которыми у него была связь, основанная на уважении, ежедневной заботе и любви», — говорится в официальном заявлении заповедника.
После происшествия заповедник отменил все экскурсии и встречи с посетителями на неопределенный срок. Коллеги характеризовали Исли как страстного защитника дикой природы.
Точные обстоятельства трагичного инцидента в настоящее время устанавливаются.
К слову, известность к дрессировщику пришла после участия в документальном сериале Netflix «Король тигров» (2020), где он выкупил всех тигров у Джо Экзотика и организовал турне «Покажи мне тигров».
