Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 11:41

Дрессировщик-телезвезда погиб в результате нападения тигра

NYP: Дрессировщик Райан Исли погиб в результате нападения тигра в США

Райан Исли. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ryan Easley

Райан Исли. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ryan Easley

Знаменитый дрессировщик Райан Исли, ставший известным благодаря документальному сериалу «Король тигров», погиб в результате нападения хищника в американском штате Оклахома. Трагический инцидент произошёл в заповеднике «Гроулер Пайнс», о чём сообщило издание New York Post.

Райан Исли. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ryan Easley

Райан Исли. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ryan Easley

«Эта трагедия — болезненное напоминание о красоте и непредсказуемости мира природы. Райан осознавал эти риски — не из-за безрассудства, а из-за любви. Животные, о которых он заботился, были для него не просто животными, а существами, с которыми у него была связь, основанная на уважении, ежедневной заботе и любви», — говорится в официальном заявлении заповедника.

После происшествия заповедник отменил все экскурсии и встречи с посетителями на неопределенный срок. Коллеги характеризовали Исли как страстного защитника дикой природы.

Точные обстоятельства трагичного инцидента в настоящее время устанавливаются.

К слову, известность к дрессировщику пришла после участия в документальном сериале Netflix «Король тигров» (2020), где он выкупил всех тигров у Джо Экзотика и организовал турне «Покажи мне тигров».

Аллигатор утащил под воду двухлетнего малыша прямо на глазах у родителей
Аллигатор утащил под воду двухлетнего малыша прямо на глазах у родителей

Ранее сообщалось, что львица насмерть растерзала известного бизнесмена во время сафари в Намибии. Инцидент произошёл, когда 59-летний Рик Кеббел находился у реки Хоаниб в составе туристической группы вместе с женой и друзьями. Хищник атаковал бизнесмена, когда тот отошёл от палаточного лагеря. Несмотря на попытки спутников отпугнуть животное, львица убила мужчину.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar