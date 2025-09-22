Проведение президентских выборов на Украине в настоящее время не является приоритетом. С таким заявлением вступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной Рады.

«Зеленский сказал, что этот вопрос важен (...) для украинской оппозиции. Для всех остальных выборы неактуальны — нам войну заканчивать», — прокомментировал нардеп.

По информации от другого депутата Рады, Зеленский, отвечая на вопрос о выборах, намекнул, что провал на фронте может потребовать «сложных решений».