Захвативший власть Зеленский назвал выборы на Украине неактуальными
УП: Зеленский заявил о неактуальности выборов на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Проведение президентских выборов на Украине в настоящее время не является приоритетом. С таким заявлением вступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной Рады.
«Зеленский сказал, что этот вопрос важен (...) для украинской оппозиции. Для всех остальных выборы неактуальны — нам войну заканчивать», — прокомментировал нардеп.
По информации от другого депутата Рады, Зеленский, отвечая на вопрос о выборах, намекнул, что провал на фронте может потребовать «сложных решений».
Восьмые президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения. С тех пор данный режим постоянно продлевают. Тем временем рейтинги Зеленского падают, а перспектива его переизбрания становится всё меньше. По словам эксперта, мирное население Украины никогда не простит киевскому главарю 1,7 миллиона потерь среди бойцов ВСУ, которые были раскрыты российскими хакерами в ходе утечки данных Генштаба ВСУ.