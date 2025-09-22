«Этим мы от них и отличаемся»: Оператор БПЛА узнал украинских гуманитарщиков и не тронул их
Российский оператор беспилотника не стал уничтожать автомобиль ВСУ с гуманитарным грузом во время боевого вылета в зоне проведения СВО. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
Встреча с гуманитарной машиной ВСУ. Видео © Telegram / Kotsnews
По словам, дроновод 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии Южной группировки войск заметил на трассе Константиновка — Дружковка в ДНР припаркованную машину с опознавательными знаками украинской гуманитарной миссии «Пролиска».
«Уверен, оператор противника в такой ситуации даже не задумывался бы и атаковал гуманитарный бусик. Этим мы от них и отличаемся», — написал Коц.
Военкор отметил, что оператор, распознав гуманитарную маркировку и гражданских людей вокруг транспортного средства, принял решение не атаковать и продолжил поиск военных целей. Журналист подчеркнул, что для принятия такого решения требовалось быстро оценить обстановку и идентифицировать объект как неприкосновенный согласно нормам ведения конфликта.
Ранее сообщалось, что российский оператор FPV-дрона во время разведки в районе Купянска обнаружил украинского рыбака, разбившего лагерь на берегу водоёма. Крупный автомобиль мужчины привлёк внимание оператора, который снизился для детального изучения объекта. Убедившись, что перед ним гражданское лицо, оператор дрона продолжил выполнение боевой задачи без применения оружия.
Обложка © Telegram / Kotsnews