«Этим мы от них и отличаемся»: Оператор БПЛА узнал украинских гуманитарщиков и не тронул их

Российский оператор беспилотника не стал уничтожать автомобиль ВСУ с гуманитарным грузом во время боевого вылета в зоне проведения СВО. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Встреча с гуманитарной машиной ВСУ. Видео © Telegram / Kotsnews

По словам, дроновод 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии Южной группировки войск заметил на трассе Константиновка — Дружковка в ДНР припаркованную машину с опознавательными знаками украинской гуманитарной миссии «Пролиска».

«Уверен, оператор противника в такой ситуации даже не задумывался бы и атаковал гуманитарный бусик. Этим мы от них и отличаемся», — написал Коц.

Военкор отметил, что оператор, распознав гуманитарную маркировку и гражданских людей вокруг транспортного средства, принял решение не атаковать и продолжил поиск военных целей. Журналист подчеркнул, что для принятия такого решения требовалось быстро оценить обстановку и идентифицировать объект как неприкосновенный согласно нормам ведения конфликта.