Путин: Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается
Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», — сказал президент.
По словам главы государства, обсуждение данного вопроса на данный момент является критически важным для защиты российских национальных интересов и суверенитета, а также для глобальной безопасности.
Напомним, сегодня стало известно о решении президента России Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе него глава государства заявил, что РФ в течение года после истечения ДСНВ готова придерживаться ограничений.