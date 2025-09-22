Путин: Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается

Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», — сказал президент.

По словам главы государства, обсуждение данного вопроса на данный момент является критически важным для защиты российских национальных интересов и суверенитета, а также для глобальной безопасности.