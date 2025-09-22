Интервидение
22 сентября, 12:05

Путин: Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается

Обложка © Life.ru

Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», — сказал президент.

По словам главы государства, обсуждение данного вопроса на данный момент является критически важным для защиты российских национальных интересов и суверенитета, а также для глобальной безопасности.

Напомним, сегодня стало известно о решении президента России Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе него глава государства заявил, что РФ в течение года после истечения ДСНВ готова придерживаться ограничений.

