Путин: Россия уверена в надёжности и эффективности своих сил сдерживания

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о высокой оценке боеготовности национальных сил сдерживания. Глава государства подчеркнул уверенность в надёжности и эффективности отечественного стратегического арсенала.

«Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений», — заявил Путин.

Президент добавил, что Россия не намерена способствовать эскалации международной напряжённости, несмотря на подтверждённую боевую готовность своих стратегических сил.