Регион
22 сентября, 12:11

Путин: Россия уверена в надёжности и эффективности своих сил сдерживания

Обложка © Life.ru

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о высокой оценке боеготовности национальных сил сдерживания. Глава государства подчеркнул уверенность в надёжности и эффективности отечественного стратегического арсенала.

«Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений», — заявил Путин.

Президент добавил, что Россия не намерена способствовать эскалации международной напряжённости, несмотря на подтверждённую боевую готовность своих стратегических сил.

Путин предложил сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
Ранее Путин заявил, что Россия не ограничится словами в случае угроз, а применит весь арсенал военно-технических средств для их устранения. Глава государства подчеркнул, что в этом ни у кого не должно быть сомнений, поскольку Российская Федерация находится в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы.

Алиса Хуссаин
