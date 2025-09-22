Путин предложил сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

Россия находит обоснованным стремление сохранить статус-кво, установленный Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после его завершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.

Также Путин заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.