22 сентября, 12:08

Путин предложил сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

Обложка © Life.ru

Россия находит обоснованным стремление сохранить статус-кво, установленный Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после его завершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — сказал глава государства.

«Не на словах»: Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы
Также Путин заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика
