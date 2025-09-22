Пекари и шаурмисты в России стали зарабатывать больше

Средние зарплаты в сфере общественного питания за летний сезон выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 68 077 рублей в месяц. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает РИАМО.

Наибольший рост зарплатных предложений отмечен у пекарей — их доходы увеличились на 61%, составив в среднем 72 204 рубля. Значительно выросли оклады шаурмистов до 91 288 рублей и поваров до 75 010 рублей. Среди руководящих позиций су-шефам теперь предлагают около 107 923 рублей, а сушистам — 89 288 рублей.

«Отрасль общественного питания продолжает активно развиваться: открываются новые заведения, расширяются ресторанные и кофейные сети, проводятся гастрономические проекты и фестивали. Специалисты в целом по отрасли получают на 15% больше, чем год назад, при этом наибольший прирост к среднему зарплатному предложению наблюдается у кухонного персонала», — отметил эксперт по кадрам Андрей Кучеренков.

Специалист добавил, что работодатели готовы платить больше для обеспечения качества блюд и успеха заведений. Также на повышенный спрос повлиял сезонный фактор — летом увеличивается количество открытых веранд и общая посещаемость заведений.