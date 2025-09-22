Растил опухоль 16 лет: В Кирове спасли мужчину с липомой на шее, которая достигла размеров головы
В Кировской областной клинической больнице хирурги удалили гигантскую липому с шеи 65-летнего мужчины. Опухоль достигала размера головы и росла более 16 лет. Об этом сообщили в Минздраве региона.
«Обычно такая опухоль растёт медленно и безболезненно, поэтому многие пациенты откладывают визит к специалисту, надеясь, что образование исчезнет самостоятельно. Если липома растёт, то никакие мази и народные средства не помогут. Единственный эффективный способ лечения — хирургическое удаление», — подчеркнул заведующий отделением Игорь Попырин.
Липома располагалась на задней поверхности шеи рядом с крупными сосудами и нервами, что сделало операцию сложной даже для опытных хирургов. Опухоль не успела прорасти в соседние структуры и стала самой большой жировой опухолью этого типа, удалённой за всю историю отделения.
Попырин добавил, что причины развития липом до конца не ясны — возможны нарушение жирового обмена, генетическая предрасположенность или закупорка сальных желез. Он также предупредил, что длительное существование любых опухолей несёт риск озлокачествления и сдавления тканей, особенно при больших размерах.
