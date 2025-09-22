На Ямале две недели ищут мужчин, отправившихся по реке за продуктами
В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа продолжаются поиски двух мужчин, пропавших 8 сентября во время поездки за продуктами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты.
Как узнало агентство URA.ru, мужчины отправились из удалённой избы в село Толька по реке Печчалькы, однако в пункт назначения не прибыли. Лодку обнаружили в день исчезновения, но самих жителей в ней не оказалось. Поисково-спасательные операции продолжаются.
