Займёт меньше минуты: Назван быстрый способ спрогнозировать продолжительность жизни

Способность сохранять равновесие, стоя на одной ноге, может служить индикатором общего состояния здоровья и даже прогнозировать продолжительность жизни. Этот удивительный факт раскрыла директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью изданию Metro.

Специалист объяснила, что с возрастом способность поддерживать баланс постепенно снижается, и после 65 лет многие люди не могут устоять на одной ноге дольше нескольких секунд. Лим подчеркнула, что это напрямую связано с повышенным риском падений, потерей независимости и даже увеличением смертности. Для проверки баланса она предложила простой тест: встать прямо, руки на поясе, поднять одну ногу и засечь время.

Эксперт привела возрастные нормативы: для людей 18-39 лет норма составляет 43 секунды, 40-49 лет — 40 секунд, 50-59 лет — 37 секунд. В возрасте 60-69 лет показатель снижается до 30 секунд, 70-79 лет — до 18 секунд, а после 80 лет — до 5 секунд. Лим добавила, что трудности с выполнением этого теста являются веским поводом обратить внимание на физическую форму и начать регулярно тренировать равновесие.