В двух судах Москвы объявили эвакуацию

Людей просят покинуть помещения и выйти на улицу. Ожидается, что в ближайшее время здание, расположенное по адресу Каланчевская улица, 43а, будет обследовано экстренными службами.

Ранее Life.ru рассказывал, что причиной пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве могла стать неисправная проводка. Сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё 80 успели самостоятельно покинуть здание до их приезда. К сожалению, два человека погибли. По информациии сотрудников оперативных служб, они были маломобильны.