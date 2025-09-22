Интервидение
Регион
22 сентября, 13:13

В двух судах Москвы объявили эвакуацию

Пожарную эвакуацию объявили в Тверском и Мещанском судах Москвы

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Из зданий Тверского и Мещанского районных судов Москвы проводится эвакуация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Людей просят покинуть помещения и выйти на улицу. Ожидается, что в ближайшее время здание, расположенное по адресу Каланчевская улица, 43а, будет обследовано экстренными службами.

В Москве потушили загоревшийся ангар с кислородными баллонами
Ранее Life.ru рассказывал, что причиной пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве могла стать неисправная проводка. Сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё 80 успели самостоятельно покинуть здание до их приезда. К сожалению, два человека погибли. По информациии сотрудников оперативных служб, они были маломобильны.

Наталья Демьянова
