Суд передал государству активы Ростовводоканала на 4,6 млрд рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike
Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в государственную собственность 116 миллионов акций АО «Ростовводоканал», которые контролировались осуждённым за мошенничество экс-заместителем министра энергетики РФ Станиславом Светлицким. Об этом стало известно из зала суда.
Станислав Светлицкий. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин
«Суд постановил исковые требования прокуратуры к АО «Евразийский», Светлицкому и Чернышёву удовлетворить в полном объеме», — заявил судья.
Как установило следствие, Светлицкий при содействии бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышёва незаконно взял под контроль компанию в ходе приватизации с нарушениями. Материалы дела свидетельствуют, что благодаря прибыли от «Ростовводоканала» Светлицкий стал миллиардером и приобрел элитную недвижимость.
Представитель Светлицкого, не присутствовавшего в суде, заявил о несогласии с решением, настаивая на законности приобретения акций.
Светлицкого задержали в 2016 году. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Чернышёв занимал пост мэра Ростова-на-Дону с 1996 по 2014 год. В 2011-м прокуратура обвиняла его в злоупотреблении полномочиями, однако уголовное дело не было возбуждено. В 2025 году Генеральная прокуратура РФ подала иск к Светлицкому и Чернышёву. Их обвинили в незаконном получении контроля над «Ростовводоканалом» стоимостью более 4,6 миллиарда рублей.
