Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 13:50

Гарри Поттер и испанский стыд: Барецкий хочет снять в России фильм о Мальчике, который выжил

Барецкий хочет снять российскую версию Гарри Поттера, где сыграет главного героя

Стас Барецкий и Гарри Поттер. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков, © «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Стас Барецкий и Гарри Поттер. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков, © «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Скандальный шоумен Стас Барецкий хочет создать отечественную адаптацию известной франшизы о юном волшебнике Гарри Поттере, которая будет называться «Игорь Поттеров».

Артист намерении приобрести эксклюзивные права для производства российской версии, где сам исполнит роль главного героя в зрелом возрасте. По сюжету, персонаж будет отстаивать интересы РФ в борьбе с «мировым злом».

«Будет Гарри Поттер по-русски, он будет называться «Игорь Поттеров», ну ещё пока что думаем над сценарием. Я в этом фильме исполню Гарри Поттера в возрасте. Я буду бороться за Россию и наказывать мировое зло», — ответил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Женщина без носа: Психолог раскрыла, как «смена пола» Волан-де-Морту ударит по вселенной Гарри Поттера
Женщина без носа: Психолог раскрыла, как «смена пола» Волан-де-Морту ударит по вселенной Гарри Поттера

Ранее появились другие интересные подробности, связанные с Мальчиком, который выжил. На этот раз они касаются сериала о Гарри Поттере. Создатели допускают, что роль Волна-де-Морта сыграет женщина. Тем не менее имя актрисы, которая может сыграть Тёмного лорда, не раскрывается.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Гарри Поттер
  • Стас Барецкий
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar