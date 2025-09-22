Гарри Поттер и испанский стыд: Барецкий хочет снять в России фильм о Мальчике, который выжил

Скандальный шоумен Стас Барецкий хочет создать отечественную адаптацию известной франшизы о юном волшебнике Гарри Поттере, которая будет называться «Игорь Поттеров».

Артист намерении приобрести эксклюзивные права для производства российской версии, где сам исполнит роль главного героя в зрелом возрасте. По сюжету, персонаж будет отстаивать интересы РФ в борьбе с «мировым злом».

«Будет Гарри Поттер по-русски, он будет называться «Игорь Поттеров», ну ещё пока что думаем над сценарием. Я в этом фильме исполню Гарри Поттера в возрасте. Я буду бороться за Россию и наказывать мировое зло», — ответил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».