Гарри Поттер и испанский стыд: Барецкий хочет снять в России фильм о Мальчике, который выжил
Стас Барецкий и Гарри Поттер. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков, © «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk
Скандальный шоумен Стас Барецкий хочет создать отечественную адаптацию известной франшизы о юном волшебнике Гарри Поттере, которая будет называться «Игорь Поттеров».
Артист намерении приобрести эксклюзивные права для производства российской версии, где сам исполнит роль главного героя в зрелом возрасте. По сюжету, персонаж будет отстаивать интересы РФ в борьбе с «мировым злом».
«Будет Гарри Поттер по-русски, он будет называться «Игорь Поттеров», ну ещё пока что думаем над сценарием. Я в этом фильме исполню Гарри Поттера в возрасте. Я буду бороться за Россию и наказывать мировое зло», — ответил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
