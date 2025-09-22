Интервидение
22 сентября, 13:37

Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово и попал на видео

SHOT: Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово

Опасный инцидент случился в аэропорту Домодедово: аккумулятор моноколеса вспыхнул и сдетонировал у пассажирки прямо во время досмотра. Она собиралась перевезти его в ручной клади на рейсе в Тель-Авив.

Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово. Видео © SHOT

По информации SHOT, женщина, собиравшаяся лететь в Израиль рейсом Red Wings, поместила в ручную кладь аккумулятор от своего моноколеса. Она предварительно разобрала транспортное средство и упаковала его компоненты, включая несколько обернутых в бумагу батарей, в сумки.
Батареи от моноколеса. Фото © SHOT

Батареи от моноколеса. Фото © SHOT

Во время досмотра один из них загорелся и взорвался прямо возле сотрудника аэропорта. К счастью, никто не пострадал. Пожар быстро потушили.
В Подмосковье у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке
В Подмосковье у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке

Ранее сообщалось, что в Подмосковье девушка на моноколесе погибла после столкновения с грузовиком. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
