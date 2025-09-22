Душераздирающее видео: В Тихом океане нашли косатку, которая совершала «тур печали» с мёртвым детёнышем

В Тихом океане заметили самку косатки Алки, которая несла по воде своего мёртвого новорожденного детёныша, сообщает The Seattle Times. Исследователи пока не могут определить, умер ли малыш вскоре после рождения или родился мёртвым.

В Тихом океане самка косатки несла по воде мёртвого новорожденного детёныша. Видео © Х / ShaghaiEye

«Как только она перестанет тащить детёныша, он уйдёт на глубину. Но пока она не может его отпустить. Она оплакивает потерю своего ребёнка», — сказала исследовательница китов-убийц Дебора Джайлс.

Самка J36, известная как Алки, была замечена в проливе Росарио с бездыханным детёнышем. По словам Джайлс, Алки совершает так называемый «тур печали», который косатки совершают в знак скорби. Косатке 26 лет, за это время у неё было несколько выкидышей, а в 2017 году она уже переживала потерю детёныша. Исследовательница отметила, что биологически это сложный процесс, так как самка вкладывает всю энергию в вынашивание, но детёныш оказывается нежизнеспособным.