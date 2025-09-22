Интервидение
22 сентября, 13:48

Печёт как в июле: В Москве побит температурный рекорд 147-летней давности

Обложка © Life.ru

Днём 22 сентября в Москве воздух прогрелся до 26,5 градуса, что стало абсолютным рекордом за 147 лет наблюдений за погодой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая последняя информация говорит о том, что температура в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 26,5 градуса, то есть на 0,4 единицы обновила предыдущий рекорд», — отметил специалист.

Тёплая погода в Московском регионе обусловлена поступлением воздушных масс из Африки. Синоптик отметил, что отсутствие облачности и прозрачность воздуха способствуют прогреву, несмотря на то, что солнечная активность ниже, чем в середине лета. Ожидается, что высокая температура продержится до конца дня. Однако уже к утру 23 сентября температура упадёт до 18 градусов, также прогнозируется дождь.

Жителей Подмосковья предупредили о первом осеннем снеге
Жителей Подмосковья предупредили о первом осеннем снеге

А ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание после периода сухой и солнечной погоды. Основной пик похолодания придётся на пятницу, когда температура днём не превысит +13…15 градусов, а картину дополнят дожди.

Наталья Демьянова
