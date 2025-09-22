Печёт как в июле: В Москве побит температурный рекорд 147-летней давности
Вильфанд: Температура в Москве 22 сентября побила рекорд 147-летней давности
Обложка © Life.ru
Днём 22 сентября в Москве воздух прогрелся до 26,5 градуса, что стало абсолютным рекордом за 147 лет наблюдений за погодой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Самая последняя информация говорит о том, что температура в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 26,5 градуса, то есть на 0,4 единицы обновила предыдущий рекорд», — отметил специалист.
Тёплая погода в Московском регионе обусловлена поступлением воздушных масс из Африки. Синоптик отметил, что отсутствие облачности и прозрачность воздуха способствуют прогреву, несмотря на то, что солнечная активность ниже, чем в середине лета. Ожидается, что высокая температура продержится до конца дня. Однако уже к утру 23 сентября температура упадёт до 18 градусов, также прогнозируется дождь.
А ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание после периода сухой и солнечной погоды. Основной пик похолодания придётся на пятницу, когда температура днём не превысит +13…15 градусов, а картину дополнят дожди.