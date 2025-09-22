Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 14:20

Из Казахстана в Россию попытались ввезти 34 беспилотника

ФТС: Партия из 34 дронов задержана при попытке ввоза из Казахстана

Обложка © Предоставлена Life.ru пресс-службой ФТС России

Обложка © Предоставлена Life.ru пресс-службой ФТС России

Самарские таможенники пресекли попытку незаконного провоза крупной партии беспилотных летательных аппаратов через границу с Казахстаном. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России порталу Life.ru.

Сотрудники задержали партию БПЛА. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

При досмотре автомобиля «Газель», следовавшего в Башкортостан, было обнаружено 34 разобранных беспилотных летательных аппарата и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом управления. Транспортное средство было остановлено сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП (Международный автомобильный пункт пропуска) «Сагарчин». В сопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали.

Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Сопровождавший груз мужчина утверждал, что дроны предназначены для личной видеосъёмки. Однако таможенные органы отмечают, что такое количество беспилотников не может использоваться в собственных целях и представляет потенциальную угрозу безопасности.

Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Экспертная проверка установила, что среди изъятых аппаратов — два БПЛА самолётного типа грузоподъёмностью до 5 кг, один разведывательный дрон и комплекты для сборки 32 малогабаритных летательных аппаратов, конструкция которых предусматривает сброс груза.

«Товар задержан, решается вопрос о назначении экспертизы. Проверочные мероприятия продолжаются», — заключили в ФТС.

Бананы с секретом: На судне из Эквадора в российском порту нашли 1,5 тонны кокаина на 20 млрд
Бананы с секретом: На судне из Эквадора в российском порту нашли 1,5 тонны кокаина на 20 млрд

Ранее сообщалось, что сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово пресекли попытку незаконного вывоза культурных ценностей за пределы РФ. Гражданин России пытался отправить в Стамбул редкие чертежи скрипок работы Амати, Гварнери, Страдивари и исторические документы. При досмотре у мужчины были изъяты шесть печатных изданий и 16 чертежей музыкальных инструментов, представляющих собой копии форм и размеров скрипок знаменитых мастеров и их отдельных элементов.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ФТС России
  • Казахстан
  • Только на Life
  • Самарская область
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar