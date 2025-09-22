Из Казахстана в Россию попытались ввезти 34 беспилотника

Самарские таможенники пресекли попытку незаконного провоза крупной партии беспилотных летательных аппаратов через границу с Казахстаном. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России порталу Life.ru.

Сотрудники задержали партию БПЛА. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

При досмотре автомобиля «Газель», следовавшего в Башкортостан, было обнаружено 34 разобранных беспилотных летательных аппарата и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом управления. Транспортное средство было остановлено сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП (Международный автомобильный пункт пропуска) «Сагарчин». В сопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали.

Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Сопровождавший груз мужчина утверждал, что дроны предназначены для личной видеосъёмки. Однако таможенные органы отмечают, что такое количество беспилотников не может использоваться в собственных целях и представляет потенциальную угрозу безопасности.



Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Экспертная проверка установила, что среди изъятых аппаратов — два БПЛА самолётного типа грузоподъёмностью до 5 кг, один разведывательный дрон и комплекты для сборки 32 малогабаритных летательных аппаратов, конструкция которых предусматривает сброс груза.

«Товар задержан, решается вопрос о назначении экспертизы. Проверочные мероприятия продолжаются», — заключили в ФТС.