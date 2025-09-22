Ещё один аэропорт России, закрытый в 2022 году, готов возобновить работу

Международный аэропорт Воронежа имени Петра I находится в готовности к немедленному возобновлению работы после снятия ограничений на использование воздушного пространства. Такое заявление сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что, несмотря на временное приостановление авиасообщения, в аэропорту поддерживается техническая готовность инфраструктуры и аэродромного комплекса. Гусев уточнил, что сроки возобновления полноценной работы будут определяться готовностью авиакомпаний к восстановлению рейсов после снятия ограничений.

Губернатор добавил, что в настоящее время персонал и техника проходят плановую подготовку к работе в осенне-зимний период. Сохранённый трудовой коллектив аэропорта задействован в проведении специальных учений, где отрабатываются действия при различных нештатных ситуациях, что позволит обеспечить безопасность полётов после возобновления авиасообщения.