6 фильмов осени 2025, которые заставят вас забыть про сериалы, — третий «Аватар» побьёт все рекорды

Осенний кинопрокат 2025 года готовит нам удивительное разнообразие — от семейной драмы с легендарным Дэниелом Дэй-Льюисом, новой картины Гильермо дель Торо до взрывного экшена Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо. Каждый фильм в этом списке — событие года, способное зажечь серьёзные дискуссии и собрать невероятные кассы. Мы выбрали шесть картин, после просмотра которых захочется немедленно обсудить увиденное с друзьями — и, возможно, пересмотреть ещё раз.

26 сентября: «Битва за битвой» — революционный коктейль от Пола Томаса Андерсона

Премьеры осени 2025: что смотреть в кинотеатрах этой осенью. Фото © «Битва за битвой», режиссёр Пол Томас Андерсон, сценарист Пол Томас Андерсон / Kinopoisk

Когда живые классики кино сходят с протоптанной дорожки, получается магия. Пол Томас Андерсон, мастер философских драм, вдруг снимает динамичный экшен-триллер с бюджетом $140 миллионов — самый дорогой в его карьере! Леонардо Ди Каприо играет революционера Боба «Гетто Пэт» Фергюсона, который должен спасти свою дочь от зловещего полковника Стива Локджо в исполнении Шона Пенна. Первые тест-показы назвали фильм «феноменальной экшен-комедией» с элементами научной фантастики — совсем не то, чего мы ждали от создателя «Нефти» и «Лакричной пиццы». Критики уже поставили картине 97% на Rotten Tomatoes, сравнивая её с культовыми «Дикой штучкой» и «Конфискатором». Андерсон адаптировал роман Томаса Пинчона «Винляндия», но настолько вольно, что изменил имена всех персонажей. Техно-саундтрек Джонни Гринвуда обещает стать отдельным хитом. За 162 минуты хронометража нас ждёт нескончаемый калейдоскоп погонь, перестрелок и чёрного юмора — Ди Каприо получает за роль рекордные $20 миллионов, и, судя по первым отзывам, каждый доллар того стоит.

3 октября: «Крушащая машина» — тяжёлая драма за улыбкой Дуэйна Джонсона

Лучшие фильмы осени 2025 года: даты выхода и описание. Фото © «Крушащая машина», режиссёр Бенни Сэфди, сценарист Бенни Сэфди / Kinopoisk

Представьте: «Скала» Дуэйн Джонсон, привычный нам по весёлым блокбастерам, вдруг превращается в сломленного бойца смешанных единоборств. Бенни Сафди, один из братьев-режиссёров культовых «Неогранённых драгоценностей», снял байопик о Марке Керре по прозвищу «Крушащая машина» — двукратном чемпионе UFC, чья карьера была разрушена наркотической зависимостью. На Венецианском кинофестивале фильм встретили 15-минутными овациями, а критики в один голос твердят: это самая эмоционально глубокая роль в карьере Джонсона. Рейтинг 89% на Rotten Tomatoes говорит сам за себя. Эмили Блант играет жену бойца, которая наблюдает за его медленным разрушением. Студия A24, прославившаяся фильмами «Лунный свет» и «Минари», превратила спортивный байопик в психологическую драму о боли, зависимости и цене славы. Джонсон наконец-то вырывается из амплуа весёлого качка, доказывая, что может быть настоящим актёром. Если «Крушащая машина» принесёт ему номинацию на «Оскар», это станет главной сенсацией наградного сезона.

28 сентября: «Анемон» — возвращение легенды Дэниела Дэй-Льюиса

Киноосень 2025: топ фильмов для просмотра в кинотеатрах. Фото © «Анемон», режиссёр Ронан Дэй-Льюис, сценаристы Дэниел Дэй-Льюис, Ронан Дэй-Льюис / Kinopoisk

Семь лет назад трёхкратный обладатель «Оскара» Дэниел Дэй-Льюис объявил о завершении карьеры после «Призрачной нити». Теперь он возвращается в фильме собственного сына — режиссёра Ронана Дэй-Льюиса. «Анемон» исследует «сложные и глубокие связи между братьями, отцами и сыновьями» — тема более чем личная для семьи Дэй-Льюис. Рядом с Дэниелом снимается Шон Бин, Саманта Мортон и другие звёзды британского кино. Сценарий они писали вдвоём с сыном — это семейный проект в самом прямом смысле. Первый трейлер обещает мрачную атмосферную драму о двух братьях, которые встречаются спустя двадцать лет разлуки. Дэй-Льюис славится невероятной подготовкой к ролям — он может месяцами жить в образе персонажа. Если он решился прервать уход из кино ради этого проекта, значит, история действительно того стоит. Мировая премьера состоится на Нью-Йоркском кинофестивале, а уже 10 октября фильм выйдет в широкий прокат от Focus Features.

7 ноября: «Франкенштейн» — мрачная сказка Гильермо дель Торо

Осенние премьеры 2025 года: от «Аватара» до «Франкенштейна». Фото © «Франкенштейн», режиссёр Гильермо дель Торо, сценарий Мэри Шелли, Гильермо дель Торо / Kinopoisk

Почти 25 лет режиссёр «Формы воды» мечтал снять собственную версию «Франкенштейна». Netflix дал ему неограниченный бюджет и полную творческую свободу — получилось грандиозное кинополотно с Оскаром Айзеком, Джейкобом Элорди и Миа Гот. Дель Торо не просто экранизировал роман Мэри Шелли, а создал философскую оперу о творении, ответственности и последствиях попыток играть в Бога. Чудовище здесь не безмозглый монстр в духе Бориса Карлоффа, а мыслящее существо, способное на глубокие чувства и размышления. Съёмки велись несколько месяцев, художники избегали компьютерной графики, создавая всё вручную. Александр Деспла написал потрясающий оркестровый саундтрек в духе готической оперы. На Венецианском фестивале фильм получил оценки 78% критиков — для Дель Торо это отличный результат. В трейлере мелькает загадочное серафимоподобное создание красного цвета, которого точно не было у Мэри Шелли. Режиссёр обещает, что его «Франкенштейн» станет самым масштабным и мрачным в его карьере. Поклонников «Лабиринта фавна» и «Хребта дьявола» ждёт незабываемое путешествие в тёмные глубины человеческой души.

27 ноября: «Зверополис-2» — долгожданное возвращение в мир зверей

Фильмы сентября, ноября и декабря 2025 года в российском прокате. Фото © «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

Девять лет прошло с момента, когда крольчиха Джуди Хопс и лис Ник Уайлд покорили наши сердца. Первый «Зверополис» 2016 года собрал больше миллиарда долларов и получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. Теперь Disney возвращает нас в мегаполис, где хищники и травоядные стараются жить мирно. Джуди и Ник стали официальными партнёрами в полиции и расследуют самое запутанное дело в карьере. На этот раз им противостоит загадочная рептилия — обаятельный змей Гэри, чьё прибытие переворачивает город с ног на голову. Джейсон Бейтман и Джиннифер Гудвин вернулись к озвучке главных героев, к ним присоединились Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу») и другие звёзды. Сюжет разворачивается практически сразу после событий первого фильма, но зрители увидят новые районы Зверополиса, включая болотно-водный рынок. Режиссёр Джаред Буш обещает развитие отношений между Джуди и Ником — возможно, дружба наконец перерастёт во что-то большее. Анимация Disney традиционно безупречна, а социальные темы актуальны как никогда. В мире, где стереотипы и предрассудки всё ещё разделяют людей, история о том, как разные существа учатся понимать друг друга, звучит особенно важно.

17 декабря: «Аватар: Пламя и пепел» — новая глава эпопеи Джеймса Кэмерона

Новинки кино на осень 2025: самые громкие премьеры сезона. Фото © «Аватар: Пламя и пепел», режиссёр Джеймс Кэмерон, сценаристы Джеймс Кэмерон, Джош Фридман и др. / Kinopoisk

Три года мы ждали продолжения «Пути воды» — и вот Джеймс Кэмерон готов снова отправить нас на Пандору. Третий фильм франшизы обещает стать самым мрачным и эмоциональным — события начинаются через две недели после трагического финала прошлой части, когда погиб старший сын Джейка и Нейтири. Семья Салли ещё не оправилась от потери, а тут появляется новая угроза — воинственное племя Людей Пепла во главе с беспощадной Варанг в исполнении Уны Чаплин. Если в прошлом фильме мы познакомились с водными жителями Пандоры, то теперь увидим огненные земли и их обитателей, умеющих управлять пламенем. Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер возвращаются к любимым ролям, к ним присоединяются Мишель Йео и Дэвид Тьюлис. Кэмерон потратил годы на создание новых визуальных эффектов, обещая показать Пандору такой, какой мы её ещё не видели. Хронометраж превысит 3 часа 12 минут «Пути воды», но режиссёр уверен — каждая минута будет оправданна. Первый трейлер уже вызвал восторг фанатов, многие называют «Пламя и пепел» главным кинособытием года. Учитывая, что предыдущие части заработали более $5 миллиардов на двоих, третий «Аватар» может побить все рекорды кассовых сборов.

Этой осенью кинотеатры превратятся в машины времени, космические корабли и ботанические сады — выбирайте приключение по душе. Каждый из этих фильмов создавался годами — и теперь пришло время насладиться результатами труда лучших режиссёров планеты. Покупайте билеты заранее — они будут разлетаться со скоростью света.

Авторы Сергей Трофимов