22 сентября, 14:20

«Эстонианизация внешней политики»: В США обвинили Прибалтику в слишком агрессивном отношении к России

FT: США обвинили страны Прибалтики в агрессивном отношении к России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Представители администрации президента США Дональда Трампа считают прибалтийские государства чрезмерно агрессивными в вопросах противостояния Москве. Об этом сообщил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. По его словам, между США и Прибалтикой наблюдается напряжённость из-за отношения к России.

«В Вашингтоне я слышал жалобы на «эстонизацию» европейской внешней политики. <...> Некоторые в администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своём отношении к Путину. В ходе недавнего заседания высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в том, что их противостояние России имеет идеологический характер», — говорится в материале.

В самой Прибалтике к Трампу относятся с подозрением. Журналист упомянул, что видел в здании эстонского МИД результаты февральского голосования в Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, где США голосовали против документа. Обозреватель подчеркнул, что это сигнализировало о том, что при Трампе не стоит рассчитывать на полную поддержку Америки.

Потенциальная угроза: Раскрыты планы Прибалтики устроить провокации против России

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил готовность оказать военную помощь Польше и странам Балтии в случае обострения ситуации с Россией. Он отметил, что способен выполнить такие обязательства.

Милена Скрипальщикова
