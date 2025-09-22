«Эстонианизация внешней политики»: В США обвинили Прибалтику в слишком агрессивном отношении к России

Представители администрации президента США Дональда Трампа считают прибалтийские государства чрезмерно агрессивными в вопросах противостояния Москве. Об этом сообщил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. По его словам, между США и Прибалтикой наблюдается напряжённость из-за отношения к России.

«В Вашингтоне я слышал жалобы на «эстонизацию» европейской внешней политики. <...> Некоторые в администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своём отношении к Путину. В ходе недавнего заседания высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в том, что их противостояние России имеет идеологический характер», — говорится в материале.

В самой Прибалтике к Трампу относятся с подозрением. Журналист упомянул, что видел в здании эстонского МИД результаты февральского голосования в Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, где США голосовали против документа. Обозреватель подчеркнул, что это сигнализировало о том, что при Трампе не стоит рассчитывать на полную поддержку Америки.