Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность оказать военную помощь Польше и странам Балтии в случае эскалации напряжённости с Россией. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга для прессы в Белом доме, отвечая на прямой вопрос о возможных обязательствах Вашингтона перед союзниками по НАТО.