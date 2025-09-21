Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
Трамп: США готовы защитить Польшу и Прибалтику при эскалации отношений с РФ
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность оказать военную помощь Польше и странам Балтии в случае эскалации напряжённости с Россией. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга для прессы в Белом доме, отвечая на прямой вопрос о возможных обязательствах Вашингтона перед союзниками по НАТО.
«Да, я сделаю это», — сказал американский лидер.
Напомним, что инцидент с беспилотниками произошёл 10 сентября. Польша подверглась вторжению 19 дронов и обвинила во всём Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.